عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهيئة العامة للاستثمار توضح شروط الحصول على الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية

 قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة تصدر من الحكومة على  عمل مشروع وإدارته، وهذه الموافقة تجب كافة الموافقات والتراخيص، وهذه الرخصة تمنح للشركات التي تؤسس لمشروعات قومية، أو الشركات التي  تتعاون مع الدولة أو القطاع العام.

 

txt

خلال 20 يوما..مجلس الوزراء يوضح شروط حصول المشاريع على الرخصة الذهبية


وتابع "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح جميع المشروعات لهذه الرخصة لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن اليوم شهدت منح عدة مشروعات الرخصة الذهبية،  ومن هذه المشروعات: شركة صينية متخصصة في صناعة الاجهزة الكهربائية، وشركة يابانية لإنشاء الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات، وهناك 3 مشاريع خاصة بإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع آخر خاص بتصنيع الأمصال البشرية والبيطرية، ومشروع آخر لشركة العربي للأجهزة الكهربائية. 

تقديم دراسة جدوى

ولفت  المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن هناك شروط للتقدم للحصول على رخصة ذهبية مثل تقديم دراسة جدوى، وتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمشروع، وتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن هناك وحدة  لإصدار الرخصة الذهبية بموافقة مجلس الوزراء.

الرخصة الذهبية محمد عبد الوهاب عمل مشروع التراخيص الموافقات القطاع العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

الحكومة: حسم قرار منح الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط ترخيص المحال غير المرخصة.. تفاصيل

بعد فضيحة نجل بايدن.. إيلون ماسك يصدر تحذيرا بشأن إنهاء حياته

أحمد موسى ناعيا مفيد فوزي: معلم كبير ومدرسة للحوار

بعد منشور الذهب.. الروسية فيرا زولوتاريفا: المصرية تتميز عن كل نساء العالم

بسبب مغني راب وناشط يميني.. نتنياهو ينتقد ترامب

ولي العهد الأردني يضيئ شجرة عيد الميلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

للحامل.. احذري من تناول هذه الأطعمة تهدد حياتك

كنز طبيعى..زيت الثوم للوجه

تسخين الخبز بهذه الطريقة يحوله إلى سم | طبيبة تحذر

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ