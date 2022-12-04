الهيئة العامة للاستثمار توضح شروط الحصول على الرخصة الذهبية

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة تصدر من الحكومة على عمل مشروع وإدارته، وهذه الموافقة تجب كافة الموافقات والتراخيص، وهذه الرخصة تمنح للشركات التي تؤسس لمشروعات قومية، أو الشركات التي تتعاون مع الدولة أو القطاع العام.



وتابع "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح جميع المشروعات لهذه الرخصة لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن اليوم شهدت منح عدة مشروعات الرخصة الذهبية، ومن هذه المشروعات: شركة صينية متخصصة في صناعة الاجهزة الكهربائية، وشركة يابانية لإنشاء الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات، وهناك 3 مشاريع خاصة بإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع آخر خاص بتصنيع الأمصال البشرية والبيطرية، ومشروع آخر لشركة العربي للأجهزة الكهربائية.

تقديم دراسة جدوى

ولفت المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن هناك شروط للتقدم للحصول على رخصة ذهبية مثل تقديم دراسة جدوى، وتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمشروع، وتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن هناك وحدة لإصدار الرخصة الذهبية بموافقة مجلس الوزراء.