ما هي مطالب الحركة المدنية المصرية من الحوار الوطني؟ .. عمرو هاشم يجيب

قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الحركة المدنية المصرية عندما أخرجت بيانا لها يوم ٨ مايو بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني رحبت به وأكدت أن يكون حوار بين أطراف متساوية.

واضاف "عمرو هاشم ربيع" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن تم الإفراج عن ١٢٠٠ سجين بقرار عفو رئاسي بعد البدء في الحوار الوطني، موضحا أن كانت الحركة المدنية المصرية طالبت بالعفو عن ١٥٠٠ سجين تقريبا منذ بداية الحوار.

وتابع عمرو هاشم ربيع أن مطالب الحركة المدنية بالمساواة بين المتحاورين داخل الحوار الوطني تحقق بالفعل ونراه أمام أعين الجميع ولا احد يستطيع التشكيك في ذلك.

https://fb.watch/hcUX3PYCZf/?mibextid=NnVzG8