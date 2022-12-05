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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متي سينتهي الحوار الوطني؟ .. عماد الدين حسين يجيب

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال  عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قبل حلول عيد الفطر المقبل سيكون الحوار الوطني قد انتهي، مشيرا إلى أنه يتمني بعد الانتهاء من الحوار الوطني أن يتحول هذا المجلس الي مؤسسة لمناقشة القضايا التي سوف تظهر فيما بعد.

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عماد الدين حسين: الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسية ساهما في الإفراج عن المحبوسين

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عماد الدين حسين: الوصول إلى مرحلة توافق في أفكار الحوار الوطني.. فيديو

واضاف "عماد الدين حسين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية"المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن لم يكن هناك عفو رئاسي بشكل كبير قبل بدأ الحوار الوطني، موضحا أن خرج أكثر من ١٢٠٠ مسجون منذ بداية الحوار الوطني حتي الآن وهذا إنجاز كبير جدا.

وتابع عماد الدين حسين أن الجميع داخل المجتمع المصري يتمني نجاح الحوار الوطني لانه يعمل علي صالح البلد وكافة المؤسسات.

https://fb.watch/hcUaPD54y-/?mibextid=NnVzG8

المجتمع المصري عماد الدين حسين ام بي سي مصر عفو رئاسي برنامج الحكاية حلول عيد الفطر الحوار الوطني

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