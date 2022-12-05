صورة لـ ميسي مع زوجته تفاعل معها 11 مليون شخص.. شاهد

نشر ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي ، صورة له مع زوجته ، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ونالت الصورة على اعجاب الملايين من متابعيه .

وفاز ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على أستراليا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وسجّل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول في مباراة اليوم ليقودهم لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع هولندا يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.