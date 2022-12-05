لأول مرة..وزارة الصحة تعلق على أنباء انتشار أدوية مغشوشة

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الحالات التي يمكن السماح فيها بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، قائلا: الصيادلة يمكن إعطاء حقن بشرط وجود وصفة طبية من الطبيب المعالج.

وأضاف “حسام عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن تنظيم إعطاء الحقن داخل الصيدليات يؤمن المريض والفريق الطبي بشكل ، وأن الدورة التدريبية لن تزيد على يوم واحد داخل مستشفيات الصحة أو الجامعية.



وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن وجود أدوية مغشوشة، أكد على أنه لا يوجد ما يثبت انتشار أدوية مغشوشة في الأسواق، والأدوية يتم التصريح لها بعض عدة اختبارات، متابعا: وجود حساسية لنوع معين من الأدوية أمر متكرر الحدوث".



وأكمل: اشترطنا وجود أدوية مضادة للحساسية في تنظيم إعطاء الحقن داخل الصيدليات، موكدا على أن العلاج عن طريق الحقن ليس الحل العلاجي الأول، ونلجأ له في حالة استنفاز العلاجي الفموي.



