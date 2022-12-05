وصلنا لفين في الحوار الوطني؟ .. عماد الدين حسين يوضح

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم الوصول إلى المحطة الأخيرة قبل الانطلاق للحوار الوطني، موضحا أنه يشارك اي يشخص يقول إن هناك بطئ وتأخير في انطلاق الحوار الوطني بشكل كامل.

واضاف "عماد الدين حسين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق دعوة الحوار الوطني في ٢٦ ابريل خلال حفل افطار الأسرة المصرية، وتم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني في شهر ٧.

وتابع عماد الدين حسين أن الحوار الوطني تعطل لمدة شهر بسبب أن ضياء الدين رشوان شعر بالمرض ومن ثم تم استكمال الحوار الوطني وبعد ذلك تعطل مرة ثانية في قمة مؤتمر المناخ.

https://fb.watch/hcWjP2PyKU/?mibextid=NnVzG8