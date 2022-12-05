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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” استقرارا اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأيام الماضية، لتسجل 26 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 29 و 30 جنيها على حسب المنطقة، و 34 -36 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ،وتصل للمستهلك بين 38 و 40 جنيها حسب المنطقة.

وشهدت الأسعار اليوم استقرارا إذ وصل سعر الكيلو إلى  34-36 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5-12-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

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ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل، بـ أسعار الدواجن كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5-12-2022 

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 34-36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 38 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى :  بين 56- 61 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 53 و 55 جنيها 

الأوراك : بين 44- 46 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 100 جنيه للكيلو

الدواجن  الرومي : 60-65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 25-26 جنيها في المزرعة و بين 28-30 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 1.75_2 جنيه 

كتكوت ساسو : 2.75 _ 3 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم في السوق المحلية

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل 72 و73  في للطبق في المزرعة و 75 جنيها إلى 78 للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 70-71  جنيها في المزرعة ، وبين  74 و 76 جنيها للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.  

وتتراوح  كرتونة البيض الأبيض من 66 إلى 68 جنيهًا،  أما كرتونة البيض الأحمر فتتراوح من 68 إلى 70 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو 

أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو 

أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو

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