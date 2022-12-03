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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 28 جنيهًا والبيض أقل من 70|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” انخفاضا كبيرا اليوم السبت مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 25 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 28 و 31 جنيها على حسب المنطقة، و32 -33 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ،وتصل للمستهلك بين 36 و 38 جنيها حسب المنطقة.

وشهدت الأسعار اليوم تراجعا إذ وصل سعر الكيلو إلى  32-33 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3-12-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل، بـ أسعار الدواجن كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3-12-2022 

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 32-33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 36 و48 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى :  بين 57- 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 50 و 52 جنيها 

الأوراك : بين 42- 45 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي البلدي : 60-70 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 24-25 جنيها في المزرعة و بين 28-30 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 1.75_2 جنيه 

كتكوت ساسو : 2.75 _ 3 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم في السوق المحلية

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل 64 و66 في للطبق في المزرعة و 69 جنيها إلى 70 للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 63 جنيها في المزرعة ، وبين  66 و 68 جنيها للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 74 و 75 جنيها.  

وكان عدد من الخبراء في مجال صناعة الدواجن توقع انخفاض أسعار البيض حتى 50 جنيها خلال أيام وذلك لاقتراب الإفراج عن شحنة جديدة من الأعلاف.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو 

أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو 

أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو

الدواجن أسعار الفراخ اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن وزارة الزراعة

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