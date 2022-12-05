علاء عابد: افتتاح الرئيس لمحور التعمير يؤكد عظمة الدولة المصرية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، يؤكد عظمة الدولة المصرية التى استطاعت خلال عدة سنوات أن يكون لدينا شبكة طرق عالمية وما يحدث هو إعجاز حقيقي.

وأوضح النائب علاء عابد ، أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة بالنسبة للمواطن .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع فى عدة سنوات أن يحول الحلم إلى حقيقية ، ويوفر حياة أفضل للمواطن وينظر للمستقبل برؤية ثاقبة ، ويبني لأجيال القادمة ، وكل يوم نشاهد إنجازات جديدة على أرض مصر العظيمة بفضل قائد وطني يريد بناء جمهورية جديدة تناسب أحلام وطموحات الأجيال الحالية والقادمة.