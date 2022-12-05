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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة رواد البنوك بعد غسل 10 ملايين جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك ، ومنها واقعة قيامهم بسرقة مبلغ مالى قدره ( مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه ) من سيارة أحد المواطنين "تم تحرير محضر بالواقعة بعام 2021" ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

و قام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى داخل مسكنه "تم ضبطه" ، وكذا قيام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى فى شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلى فضلاً عن سداد بعض الديون المستحقة عليه ، فضلاً عن قيام إثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها جميع المتهمين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (10مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وزارة الداخلية الأموال العامة جرائم الأموال العامة القبض علي تشكيلا عصابيا عصابة سرقة

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