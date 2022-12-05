تحرك برلماني من نائبة التنسيقة بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية والمحامين

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى الدكتور وزير المالية محمد معيط بشأن عدم مشروعية إخضاع المحامين ورسالة المحاماة الفاتورة الإلكترونية و ضريبة القيمة المضافة على غير سند من الدستور أو القانون.

وقالت عريبي أنه لما كانت المحاماة بحكم المادة ١٩٨ من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.

وأكدت نائبة التنسيقة على أن المحاماة رسالة وشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وليست تجارة لذا فما هو سند سيادتكم القانوني لقراركم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة .

