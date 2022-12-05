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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني من نائبة التنسيقة بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية والمحامين

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى الدكتور وزير المالية محمد معيط بشأن  عدم مشروعية إخضاع المحامين ورسالة المحاماة الفاتورة الإلكترونية و ضريبة القيمة المضافة على غير سند من الدستور أو القانون.

وقالت عريبي أنه لما كانت المحاماة بحكم المادة ١٩٨ من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.

وأكدت نائبة التنسيقة على أن المحاماة رسالة وشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة  وليست تجارة  لذا فما هو سند سيادتكم القانوني لقراركم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة .
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزير المالية مجلس النواب الفاتورة الالكترونية حنفى جبالى

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