عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجارة العطارة.. نصاب يستولي على 4 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​

محافظة سوهاج الأموال العامة وزارة الداخلية أرباح شهرية العطارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

أكراد سوريا يستأنفون العمليات مع التحالف الدولي ضد داعش

تهديد شبكات الإنترنت بالانقطاع في فرنسا .. فيديو

أكبر حديقة ساحلية على البحر المتوسط.. المنتزه أصبح جنة والرئيس: مش ملك حد

بعد عرض Dior.. وكالات عالمية: مصر تنفض الغبار عن الأهرامات والمناطق الأثرية

الإمارات تدعم أوبك+ في قرار تمسكها بسياسة الإنتاج الحالية

رئيس النواب: اجتماعات بلجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ