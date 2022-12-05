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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 23970 طائراً ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

طيور
طيور

نجحت حملة مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، في تحصين 23970 طائراً ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 4650 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور.

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يأتي هذا فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من تطهير 3 أسواق، و 7 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم سحب 84 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع بإجمالي 22500 طائراً، حفاظاً على الثروة الداجنة، فضلاً عن منح 17 تصريحاً لنقل طيور حية.

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