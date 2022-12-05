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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالتعاون مع عالمة مصريات.. أميرة سليم تطرح أغنية رومانسية في موسم الأعياد

صدى البلد

تستعد السوبرانو العالمية أميرة سليم مع اقتراب موسم الأعياد والكريسماس والإحتفال بالعام الجديد، لطرح فيديو جديد لأغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة، وذلك بعد أن إنتهت من جلسات تدريب مع الدكتورة ياسمين الشاذلي رائدة علم المصريات ونائبة مدير الأبحاث والبرامج في المركز الأمريكي للبحوث لتقديم واحدة من القصائد الرومانسية من برديات أجدادنا القدماء، والقصيدة اسمها "مروت آك" او "حبي لك". 


وعن الأغنية الجديدة قالت أميرة "أحببت أن أهدي جمهوري أغنية باللغة المصرية القديمة لكي يستمعوا لها احتفالا بالعام الجديد وموسم الأعياد المصاحبة له، فتواصلت مع عالمة المصريات د.ياسمين الشاذلي التي رحبت كثيرا بفكرتي بعمل أغاني وأناشيد باللغة المصرية القديمة، وكنت قد اخترت منذ سنوات قصائد حب من بردية قصائد غزلية كتبت تحديدا في عهد الأسرة التاسعة عشر، واخترت منها واحدة لكي اترجمها واتدرب علي نطقها وفهم معانيها وساعدتني في هذا الأمر دكتور ياسمين، والحقيقة كنت سعيدة بحماسها وتشجيعها لفكرة نشر الوعي اللغة المصرية القديمة من خلال فن الغناء والموسيقي".


وأضافت " ولقد لفتت نظري القصيدة لبساطتها وقدرتها علي التعبير عن أسمي المشاعر الإنسانية وهو الحب، ولقد تناشقت معها عن أهمية إيصال تلك المشاعر السامية للمصريين في عصرنا الحالي خاصة وإنها جزء هام في تاريخ أجدادنا، ولقد قصدت أن أختار تلك القصيدة لابتعد قليلا عن الترانيم والابتهالات، ولكي اظهر الوجه الجميل الآخر لتاريخ أجدادنا وأهمية الحب وقدسيته في مصر القديمة". 


وقالت د.ياسمين الشاذلي "سعيدة لتقديمي مساهمة ضئيلة في مشروع يحاول زيادة الوعي والتقدير للغة وأدب المصريين القدماء، فأميرة سليم تحاول تقديم الأعمال الأدبية المصرية القديمة بطريقة مختلفة من خلال غنائها، ولقد ساعدتها في نطق قصيدة الحب بالطريقة التي ينطق بها علماء المصريات اليوم، ولقد قمت بتدريب أميرة علي نطقها بشكل جميل حتي يكون من السهل غنائها، وآمل أن تستمر في استكشاف المزيد من أعمال الأدب المصري القديم".


وأكدت أميرة علي سعادتها بالتعاون مع دكتور ياسمين وقالت" أتمني ان يكون هذا العمل بداية تعاون سيستمر في المستقبل مع د.ياسمين الشاذلي لمواصلة نشر لغتنا المصرية القديمة من خلال سلسلة من الأغاني والأناشيد بمواضيع مختلفة والوان موسيقية متنوعة تبقي لأجيال قادمة وتكون مصدر فخر لهم".

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