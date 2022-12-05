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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. خالد النبوي في أحدث ظهور برفقة ابنه زياد

صدى البلد

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له، برفقة ابنه زياد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهر خالد النبوي في الصور برفقة ابنه زياد النبوي ، وعلق على الصورة قائلا: " شايف اللي انا شايفه .. ولا مغمض زيي 😎 ".

يذكر أن زياد شارك مع والده الفنان خالد النبوي في مسلسل النزوة الذي عرض مؤخرا، وهو الظهور الأول له في المجال الفني.

وضم مسلسل النزوة، عددا كبيرا من الفنانين بجانب خالد النبوي، ومنهم عائشة بن أحمد، سالي شاهين، نور محمود، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن فورمات أجنبي.

وتبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث بطريقة الفلاش باك خلال تحقيقات النيابة، لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف بدآ في التقرب من بعضهما البعض، وكيف يروي كل منهما الأحداث بطريقته ووجهة نظره، فمثلا يتكرر اللقاء بينهما مصادفة على الشاطئ، ويقوم عمر بتوصيلها لمنزلها، وهناك تتباين القصة بحسب رواية كل منهما، فبحسب عمر قامت هالة بدعوته للمنزل وحاولت التقرب منه هناك لكنه اعتذر، أما هالة فروت للنيابة أنه حاول التقرب منها في المنزل لكنها رفضت.

 

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