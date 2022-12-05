مش بيتعبوا.. هاني حتحوت يشيد بتأهل كرواتيا لربع نهائي كأس العالم

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بمنتخب كرواتيا الذي تأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالفوز على اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

وكتب هاني حتحوت عبر تويتر: “كرواتيا مش بيتعبوا، وداليتش عمل تغييرات فضلت مفوقة الفريق.. دخلوا ضربات الترجيح وهم أتقل، وليڤاكوڤيتش قادهم لربع النهائي”.

وأضاف هاني حتحوت: "نهاية مغامرة ممتعة لليابان، عليهم المحاولة من جديد للمرور من دور ١٦ لا يتخطونه أبدًا".

و تأهل منتخب كرواتيا لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وفي ركلات الجزاء، تصدى ليفاكوفيتش للركلة الأولى، من تاكومي مينامينو، فيما سجل فلاسيتش لكرواتيا.

وعاد ليفاكوفيتش ليتصدى لتسديدة ميتوما، أعقبه بروزوفيتش بتسجيل الركلة الثانية لكرواتيا.

وسجل أسانو ثالث ركلات اليابان، فيما أهدر ليفيا لـ كرواتيا بتسديده الكرة في القائم الأيسر.

وتصدى ليفاكوفيتش للركلة الرابعة من اليابان، بينما أحرز باسيلتش لكرواتيا، ليقودهم لربع النهائي، في انتظار الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.