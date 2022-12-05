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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز إجراءات الردع ضد بيونج يانج

صدى البلد

بحث عدد من الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال محادثات عقدت فى العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الاثنين، الجهود المشتركة لتعزيز " اجراءات الردع الموسع" ضد التهديدات الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، ان المحادثات جرت بين الجنرال كيم سو-كوانغ، مدير مركز الاستجابة النووية ولأسلحة الدمار الشامل بهيئة الأركان المشتركة، بكوريا الجنوبية والأدميرال أنتوني كارولو، مدير الخطط والسياسات في القيادة الاستراتيجية الأمريكية، وتم خلالها التأكيد على التزام واشنطن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، النووية والتقليدية، للدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة الكورية ان هيئة الأركان المشتركة والقيادة الاستراتيجية الأمريكية اتفقتا على استمرار التعاون على مستوى استراتيجي لتطوير الردع الموسع، بينما أكد الجانب الامريكي مجددا على التزام الولايات المتحدة بمواصلة توفير الردع للجنوب، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

واتفق الجانبان ايضا خلال الاجتماع وفقا للبيان على أن التنسيق الوثيق أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، واستشهدا بالوضع "الخطير" في شبه الجزيرة الكورية بسبب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، بما في ذلك صاروخ عابر للقارات، وإعلانها الأخير عن سياسة القوة النووية واستعداداتها لتجربة نووية .

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجراءات الردع الموسع كوريا الشمالية

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