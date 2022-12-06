أقل سعر لشراء الذهب اليوم الثلاثاء 6-12-2022

ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة تتراوح بين 125 إلى 150جنيه فى الجرام الواحد وذلك على مدار تعاملات أمس الاثنين.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2091 جنيها مقارنة 1966جنيها مستهل التعاملات الصباحية أمس الاثنين.

سعر الذهب



بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 1917 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1830 جنيها مقارنة 1720 جنيها بالتعاملات الصباحية أمس الاثنين.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1569جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو1220 جنيها.



عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1046جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الثلاثاء نحو 14640جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل الذهب عالميا نحو 1800دولار للآوقية .

آوقية الذهب

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.