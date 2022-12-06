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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها| ياسمين صبري تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور.. ومتابعون: كفاية تخسي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت ياسمين صبري في الصورة، من أمام المرآة، بملابس كاجوال، ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. 

وعلق العديد من متابعي ياسمين صبري علي ظهورها النحيف، وجاءت التعليقات كالاتي: “كفاية تخسي - نحفتي للغاية - قمر وجميلة”.

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وتستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "يوم استقالة مجرم" الأسبوع المقبل بعد عودتها من قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وبهذا الفيلم تعود للسينما بعد غياب أربع سنوات، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.
"يوم استقالة مجرم" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين وجار التعاقد معهم، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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