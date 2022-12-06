قدر الله وما شاء فعل.. محمد سعيد محفوظ يكشف تفاصيل اندلاع حريق بسيارته

كشف الكاتب والإعلامي المصري الدكتور محمد سعيد محفوظ، عن اندلاع حريق في سيارته؛ بسبب عطل مفاجئ في الكهرباء.

ونشر محمد سعيد محفوظ صورًا وفيديوهات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من حريق سيارته علي الطريق، وعلق عليها: “وداعاً سيارتي العنيدة! عطل مفاجئ في الكهرباء أدى لاندلاع حريق، استغرق إطفاؤه بمساعدة المارة نحو الساعة! الحمدلله أني خرجت سليماً معافى.. لعلها افتدت ما هو أغلى.. قدر الله- سبحانه وتعالى-، وما شاء فعل”.

يذكر أن الكاتب والإعلامي المصري محمد سعيد محفوظ، أعلن توقيع عقد روايته الأولى، قبل أيام، التي ستصدر عن دار بتانة الثقافية للنشر والتوزيع.

ونشر د. محمد سعيد محفوظ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور تجمعه بعاطف عبيد مدير دار بتانة للنشر، أثناء توقيع العقد.

وكتب محفوظ: "اليوم، تم توقيع عقد روايتي الأولى مع دار بتانة، برئاسة أخي العزيز الدكتور عاطف عبيد.. كل الشكر لمن شجعوا ودعموا ووجهوا، من أجل أن يتحول هذا الحلم إلى حقيقة!".

وعن الكاتب والإعلامي محمد سعيد محفوظ، فهو حاصل على الدكتوراه في الإعلام وصناعة الأفلام من جامعة لندن، وله تاريخ طويل يزيد عن 20 عاما في التقديم الإعلامي، كانت البداية برنامج "مقص الرقيب" مطلع الألفيات على قناة أبو ظبي.

اتجه بعد ذلك لتقديم المزيد من البرامج، ثم اتجه للإخراج حيث أخرج أفلاما وثائقية، مع استكمال دراساته العليا في بريطانيا، وحصل على الماجستير في مجال الفيلم الوثائقي والدكتوراة في مجالي صناعة الأفلام والإعلام الحديث.