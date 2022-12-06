بلقيس تحيي حفلا غنائيا على هامش مهرجان البحر الأحمر.. صور

أحيت المطربة بلقيس مساء أمس الأثنين حفلاً غنائيا على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الثانية، وسط حضور عدد كبير من وراد المهرجان.



وقدمت بلقيس خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها حالة جديدة، ومجنون، وهوى، ودبلوماسي وسط تفاعل كبير من الحضور .





بلقيس تطير إلى قطر لإحياء حفل غنائى أخر

ومن المفترض أن تسافر بلقيس خلال ساعات إلى قطر لإحياء حفل غنائى هناك وتحديدا بإريفيا قطر ميدل بيست ضمن فعاليات كأس العالم.





على أن تعود مرة أخري للسعودية يوم ٩ من الشهر الحالي لإحياء حفل آخر ضمن فعاليات أحد المعارض التى تهتم بالحديث عن الفن والموسيقي والموضة المقامة بمدينة الرياض.

أخر أعمال بلقيس





يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض، أخرأغنيات بلقيس فتحى كانت أغنية " أمام مرايتي" طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا وارتفعت نسبة المشاهدة إلى 4 ملايين على موقع يوتيوب، وأخر أغنية قدمتها باللهجة المصرية كانت "مزاجنجي" من كلمات ملاك عادل والحان تامر يحى، و"مزاجنجي" هي ثالث أغنياتها باللهجة المصريه خلال عام واحد بعد "دبلوماسي" و " ونتدلع ".

بلقيس تحيى حفل نهائى كأس العام

وحتى الأن لم يتم الإعلان النهائي عن إحياء بلقيس لحفل نهائي كأس العالم المقام حالياً في الدوحه، وهو ما سيكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبة.