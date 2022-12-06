رئيس جنوب افريقيا يواجه أكبر فضيحة في حياته.. هل تجبر قضية فارمجيت رامافوزا على الاستقالة؟

رامافوزا ينفي ارتكاب أي مخالفات ويرفض توجيه أي اتهامات له

أمين حزب المؤتمر الوطني: الرئيس رامافوزا سيواصل مهامه

لجنة التحقيق التابعة للبرلمان جنوب افريقيا: العثور على مبالغ طائلة مخبأة في الأثاث بمزرعة رامافوزا

أعلن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا إنه سيطلب من المشرعين رفض تقرير يفيد بأن الرئيس سيريل رامافوزا ربما ارتكب وقائع فساد؛ بسبب أموال نقدية طائلة يخبئها في مزرعته، ليواجه أكبر فضيحة في حياته المهنية.

في الوقت نفسه تقريبًا ، طلب رامافوزا من المحكمة العليا في البلاد استبعاد النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة بشأن قضية 'فارمجيت' ، والتي قال منتقدون إنها يجب أن تجبره على الاستقالة.

وقال بول ماشاتيل أمين الصندوق العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إن 'الرئيس يواصل مهامه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي والجمهورية'.

نظرت لجنة التحقيق التي عينها رئيس البرلمان في اتهامات بأن اللصوص عثروا على مبالغ نقدية كبيرة محشوة بالأثاث في مزرعة سيريل رامافوزا الخاصة في عام 2020 ، وأنه فشل في الإبلاغ عنها عندما سرقوا الأموال.

وأثارت السرقة تساؤلات حول كيفية حصول رامافوزا ، الذي وصل إلى السلطة بوعده بمحاربة الكسب غير المشروع ، على الأموال وما إذا كان قد أعلنها.

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له أي اتهامات.

قال الرئيس الجنوب افريقي إن الأموال كانت أقل بكثير من مبلغ 4 إلى 8 ملايين دولار المبلغ عنه ، وأنه كان من عائدات مبيعات الألعاب في المزرعة.

وأفاد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي صدر يوم الأربعاء، بأن رامافوزا يقاتل من أجل بقائه السياسي وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتمكن من قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات وتأمين فترة ولاية ثانية.

وأظهرت نسخة من أوراق المحكمة التي قدمها محامو رامافوزا في المحكمة الدستورية أن رامافوزا أراد 'مراجعة تقرير اللجنة وإعلان عدم شرعية الاتهامات وإلغائها'.

وأظهرت الصحف الجنوب افريقية، وفقا لما نقلته عنها رويترز، أن رامافوزا يريد أيضًا إعلان أي خطوات يتخذها مجلس النواب في البرلمان، الجمعية الوطنية ، بشأن تقرير اللجنة، غير القانونية والباطلة.

وأرجأ برلمان جنوب إفريقيا جلسة مناقشة كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء حول التقرير لمدة أسبوع حتى 13 ديسمبر.

وقال رامافوزا في بيانه أمام المحكمة الدستورية 'أقر بأن اللجنة أخطأت في فهم ولايتها وأساءت الحكم على المعلومات المعروضة عليها وأساءت تفسير التهم الأربع الموجهة إلي'.

وقال ماشاتيل من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن قرار اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب بدعم رامافوزا لم يكن بالإجماع.

وقال ماشاتيل للصحفيين 'هل كنا بالإجماع؟ لا ، كان هناك الكثير من المناقشات ، ولكن كان علينا أن ننتهي في مكان ما ، وما أقوم به هو ما انتهينا منه. وأننا لن ندعم هذا التقرير'.

وقال إن القرار اتخذ لما فيه المصلحة العليا للبلاد ولضمان الاستقرار ، دون الخوض في التفاصيل.

ومن المتوقع أن يصوت نواب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذين لديهم أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ، ضد اعتماد التقرير عندما يُطرح للنقاش.

وقال حزب التحالف الديمقراطي الليبرالي وهو حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا إنه قدم اقتراحا بحل الجمعية الوطنية وكرر دعوته لإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت جاكي سيلييرز ، أستاذة العلوم السياسية في معهد الدراسات الأمنية ، إن 'رامافوزا ستعيش'.

'أعتقد أن رامافوزا مقتنع الآن بأنه بحاجة إلى مواصلة القتال لأنه إذا كان رامافوزا سيتراجع ، فإن الضرر الذي سيلحق بالمؤتمر الوطني الأفريقي في انتخابات عام 2024 سيكون كبيرًا'.

يخشى المستثمرون عدم اليقين وأن أي رئيس آخر يمكن أن يبطئ أو يعكس الإصلاحات الاقتصادية ، ويزيد الإنفاق الحكومي ويأخذ المزيد من الديون بمستويات يرونها غير مستدامة.

وقال محللو جيه بي مورجان في مذكرة للعملاء 'اللغز بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الافريقي هو أن الاستطلاعات الأخيرة لمؤيديه تظهر أن الرئيس رامافوزا لا يزال أقوى بطاقة تعادل في الانتخابات الوطنية.'

ومن المقرر أن يلقي رامافوزا الخطاب الرئيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للعلوم في كيب تاون يوم الثلاثاء ، وهو أول ظهور علني له كرئيس منذ إصدار التقرير.