نشرة المرأة| فوائد البرتقال.. ومزايا الاستحمام بالماء البارد.. وطريقة عمل المشبك بالسميد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…
فى موسمه.. 12 فائدة لم تعرفها من قبل عن البرتقال
ينتشر البرتقال خلال فصل الصيف ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص لاعتقادهم انه يقي من نزلات البرد ويقوي المناعة ولكن هل تعلم أن البرتقال أكثر من 10 فوائد للجسم.
طريقة عمل الدونات المقلية اللذيذة
تقدم الشيف آمل طريقة مبتكرة وجديدة لعما الدونات المقلية اللذيذة.
طريقة عمل المشبك بالسميد
تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق المشبك
تحب تاخد دش ساقع... مفاجأة عن فوائد الاغتسال بالماء البارد
نلاحظ على بعض الأشخاص انهم يفضلون اخذ حمام ماء بارد صيف شتاء ويشعرةن بأن لديهم صحة أكثر طط اقرانهم وبالفعل هذا صحيح فقط كشفت أخطائي التغذية فاتن محمد من خلال صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فوائد مذهلة للحمام الماء البارد تتمثل فيما يلي.