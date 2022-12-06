نشرة المرأة| فوائد البرتقال.. ومزايا الاستحمام بالماء البارد.. وطريقة عمل المشبك بالسميد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

ينتشر البرتقال خلال فصل الصيف ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص لاعتقادهم انه يقي من نزلات البرد ويقوي المناعة ولكن هل تعلم أن البرتقال أكثر من 10 فوائد للجسم.



تقدم الشيف آمل طريقة مبتكرة وجديدة لعما الدونات المقلية اللذيذة.



تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق المشبك

نلاحظ على بعض الأشخاص انهم يفضلون اخذ حمام ماء بارد صيف شتاء ويشعرةن بأن لديهم صحة أكثر طط اقرانهم وبالفعل هذا صحيح فقط كشفت أخطائي التغذية فاتن محمد من خلال صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فوائد مذهلة للحمام الماء البارد تتمثل فيما يلي.