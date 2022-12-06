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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدونات المقلية اللذيذة

طريقة عمل الدونات
طريقة عمل الدونات المقلية

تقدم الشيف أمل محمد طريقة مبتكرة وجديدة لعمل الدونات المقلية اللذيذة. 

 

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مقادير عمل الدونات

4 كؤوس من الدقيق
5 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف
4 ملاعق كبيرة من السكر الدقيق - سكر السنيدة
4 ملاعق كبيرة من الزبدة
ملعقتان كبيرتان من الخميره المذابة بقليل من الماء الدافي
القليل من الملح
3 بيضات كاملة
كأس من الماء
ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى

طريقة عمل الدونات الأصلية بسهولة
 

لتحضر الدونات تقومي بخلط المقادير التالية في إناء كبير مقعر 
تضيفي في الاناء كل من الدقيق و السكر سنيدة ثم الحليب المجفف و القليل من الملح ثم تضيفي لهم الزبدة, تقومي بعجن هذه المواد جيدا ثم تضيفي لهم الثلاثة بيضات وتقومي بخلط وعجن المقادير مرة أخرى تم تضيفي لهم كأس الماء وتستمري بخلط وعجن مقادير الدونات جيدا حتى تحصلي على عجين طري وناعم. بعد تجهيزك لعجين الدونات تتركيه ليرتاح لمدة نصف ساعة بعد أن تقومي بتغطيتة .

بعد مرور النصف ساعة تجلبي عجين الدونات فوق سطح مائدة مستوي وتقومي بمد العجين بواسطة المدلك, بعد مد العجين بالكامل تقومي الآن بتقطيع دوائر من العجين, تم تقطعي مرة اخرى دوائر عجين حلويات الدونات من المنتصف بدوائر صغيرة  
بعد تقطيع كل العجين على الشكل النهائي للدونات تتركيها لترتاح مرة أخرى في مكان دافئ قليلا حتى يتضاعف حجم الدونات, بعد أن تتخمر العجين تخرجيها وتطهيها في الزيت جيدا حتى تأخذ اللون الذهبي, أو يمكنك طهو الدونات في الفرن على درجة حرارة 150 بين 20 و 25 دقيقة, وهاهي الدونات جاهزة. 

طريقة عمل الدونات طريقة تحضير الأرز باللبن طريقة عمل الدونات الأصلية طريقة عمل الدونات المقلية ​​​​​​​health

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