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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في موسمه.. 12 فائدة لم تعرفها من قبل عن البرتقال

البرتقال
البرتقال

ينتشر البرتقال خلال فصل الصيف ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص لاعتقادهم انه يقي من نزلات البرد ويقوي المناعة، ولكن هل تعلم أن البرتقال له أكثر من 10 فوائد للجسم. 
 

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرتقال بانتظام؟

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فوائد خارقة لتناول البرتقال الأحمر.. تعرف عليها

كشف موقع هيلثي عن فوائد البرتقال التي تتمثل فيما يلي:

1- يصفي الدم ويقتل الدود .

2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على خفض درجة الحرارة.

3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.

5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

6- يساعد على التئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لارتفاع ضغط الدم.

7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

8- البرتقال وعصيره مقوٍّ وفاتح للشهية؛ خاصة للذين يشكون من فقر الدم.

9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للإنسان. 
12- مضاد للسعال والكحة.

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