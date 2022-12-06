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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 40 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

صدى البلد

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

 

أسعار الدواجن اليوم: 

لحم الفراخ البيضاء كيلو من 39 جنيها إلى 40 جنيها 

لحم الفراخ الساسو كيلو من 55 جنيها إلى 56 جنيها 

لحم الفراخ البلدي كيلو من 54 جنيها إلى 56 جنيها

لحم أمهات أبيض كيلو 26 جنيها 25 جنيها 

 

أسعار الكتاكيت اليوم:

كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه إلى جنيهين

كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه إلى 03 جنيهات

كتكوت بلدي يوم 04 جنيهات إلى 04.50 جنيه

 

أسعار البط اليوم:

كتكوت بط فرنساوي يوم من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه 

كتكوت بط مسكوفي يوم من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها

كتكوت بط مولارد يوم من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه 

لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه 

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه 

لحم بط مولارد  من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه

أسعار البيض اليوم:

بيض أحمر كرتونة من 73.00 جنيها إلى 74.00 جنيها

بيض أبيض كرتونة من 72.00 جنيها إلى 73.00 جنيها

بيض بلدي كرتونة من 74.00 جنيها إلى 75.00 جنيها

 

 

 

 

 

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