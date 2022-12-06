برلماني: مشروع محور التعمير الجديد يضع الإسكندرية على خريطة التنمية المستدامة

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، بأهمية محور التعمير الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، امس مؤكداً أنه يضع الإسكندرية في خريطة التنمية الشاملة والمستدامة .

وأكد “ مهني ”أن تنفيذ مشروع محور أبو ذكري، بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه، وتنفيذ محاور عرضية على الطريق الساحلي، والتصميم طبقا لنوعية التربة الموجودة على المحور، 9 حارات في كل اتجاه.

و أوضح عضو البرلمان أن وحركة النقل السريع على الموانئ، لها أهمية كبرى كونه بداية لإنشاء وتطوير شبكة طرق خدمية لمحافظة الإسكندرية، عن طريق ربط محور التعمير بالطريق الدولي الساحلي وطريق برج العرب الكافوري من خلال طريق محور ماريا، وربط محور التعمير بطريق "القاهرة- الإسكندرية الصحراوي"، والمسمى بـ"القوس الشرقي".

وأكمل :" هذا المحور من شأنه أن يُشكل نقطة تحول لحركة المواطنين والتجارة في الإسكندرية وسط المدينة إلى غربها وامتداداً إلى منطقة سيدي كرير في الساحل الشمالي، موضحا أن محور التعمير بالإسكندرية، إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية نحو البناء و التنمية، لربط المشروعات الاقتصادية الكبرى وبناء توسعات عمرانية جديدة تعكس رؤية علمية وفنية و اقتصادية على أرض الواقع.

وأشار إلي أن كلمة الرئيس السيسي امس خلال حفل الافتتاح تعكس رؤيته في العمل بوتيرة متسارعة في كافة القطاعات على التوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع مصر بكاملها في المكانة التي تستحقها، وتحقق الرفاهية للمواطنين في جميع ربوع الجمهورية.