الصحف الكويتية: السيسي يؤكد الحفاظ على ثروات الدولة القومية.. وتوقف ربط «القوى العاملة» مع مصر.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم.. والسودان يدشن مرحلة جديدة

-ولي العهد الكويتي يتسلم دعوة للمشاركة في القمة الخليجية الـ43

مجلس الوزراء بالكويت: ليس شرطاً أن يظل المسؤول في منصبه 4 سنوات حتى يتم قياس أدائه

-"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الساعات الأخيرة من نهار غد

-الداخلية القطرية: إلغاء شرط الحصول على «هيّا» لدخول قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون غير حاملي التذاكر

-بايدن سيقرر بشأن الترشّح لولاية ثانية بعد رأس السنة بفترة قصيرة

-مجدداً.. «طرود دموية» تلاحق بعثات أوكرانية

-السودان دشن مرحلة جديدة

-تنديد أمريكي بدعوة ترامب إلى إلغاء الدستور

تناولت الصحف الكويتية اليوم عددًا من الموضوعات العربية والدولية، فضلًا عن المحلية، متناولة الشأن المصري كذلك.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تراعي الحفاظ على الثروة القومية عند تنفيذ أي مشروعات جديدة سواء تتعلق بالطرق أو غيرها، وقال إن أي مشروع للطرق لابد أن يتفادى الأراضي الزراعية والوحدات السكنية حفاظا على الأراضي الزراعية والثروة العقارية وممتلكات المواطنين باعتبارها ثروة قومية.

وشدد الرئيس السيسي - في مداخلة خلال الجلسة الثانية لحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية امس ـ على أنه لا يمكن إنشاء أي طريق يهدد باقتطاع أراض زراعية أيا كانت مساحتها ورغم أنها ملكية خاصة إلا أنها تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مضيفا «إنه عند إنشاء محور التعمير بالإسكندرية تجنبنا إزالة عدد كبير من العمارات السكنية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 طوابق حفاظا على ممتلكات المواطنين، وكان الحل بردم جزء من البحر، وأن الدولة تخطط لتلبية متطلبات المواطنين وفقا لمعدلات الزيادة السكانية وتعمل على تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل في المناطق غير المخططة».

ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق للصيانة في المشروعات السكنية في «الأسمرات» و«البشايـر» و«أهالينا» وغيرها يكون تابعــــا لرئيــس مجلـس الوزراء .

وطالب الرئيس السيسي، وزير الداخلية بإنشاء نقاط شرطية دائمة في تلك المناطق لتوفير الحماية والأمن لسكانها.

قالت الأنباء، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

جاء ذلك بتوجّيه نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين الحكومتين.

ذكرت الصحيفة، تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال43 والتي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



ومن الصحيفة كذلك، يتوجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إلى دولة قطر الشقيقة، في زيارة قصيرة تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور جانب من مباريات كأس العالم.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الأنباء» إن مجلس الوزراء كلف الجهات المختصة بإعداد أدوات قياس وتقييم أداء القياديين سنويًا، حتى لا يرتبط ذلك عند نهاية مدة مرسوم التعيين بعد 4 سنوات. واستعرض المجلس إجراءات تسهل إيداع مبالغ «كاش» الإجازات في حسابات جميع الجهات بنهاية الأسبوع الجاري من الميزانية المرصودة.



أخيرًا،توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي، استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار يوم غد الأربعاء، مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح بعد غد الخميس.



من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقا للإجراءات الاعتيادية المتبعة فى الدخول، اعتبارا من اليوم.

خارجيًا قالت الوطن، سيتّخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد "فترة قصيرة" من بدء العام الجديد، وفق ما ذكر كبير موظفيه رون كلاين.

وقال كلاين في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال إن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته. في سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته.



وذكرت الصحيفة، اعترضت الشرطة الإسبانية 3 طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة، وفق ما كشفت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات.

وقالت المصادر إن أفراد أمن خدمة البريد اكتشفوا الطرود الجديدة خلال عملية فحص صباح الاثنين وأبلغوا الشرطة.

كما أضافت أن الضباط لم يجدوا أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود .

قالت صحيفة القبس، دشن السودان، مرحلة انتقال سياسي جديدة، يقودها المدنيون لمدة عامين، تنتهي باجراء انتخابات، وذلك بتوقيع «قوى إعلان الحرية والتغيير» على الاتفاق الإطاري مع المكوّن العسكري، الذي يتضمن 27 بنداً، أبرزها تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية، تعصفان بالبلاد منذ 25 أكتوبر 2021 .



وذكرت الصحيفة الكويتية، إنه بعد أكثر من عامين من خسارته انتخابات 2020، لا يزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يشكك بالنتائج. وأخيراً دعا إلى إنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور، لإلغاء تلك الانتخابات.

وقال ترامب على شبكته (تروث سوشيال): «الاحتيال والخداع من هذا النوع على نطاق واسع يمكن من إلغاء الدستور».



وأدان مسؤولون أميركيون هذه الدعوة بشدة، واستنكر البيت الأبيض تصريح ترامب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أندرو بيتس: «دستور الولايات المتحدة وثيقة مقدسة تكفل منذ 200 عام الحرية وسيادة القانون في بلدنا الجميل».

وأضاف: «مهاجمة الدستور وكل ما يمثله مناقض لروح بلادنا ويجب إدانتها» متابعاً: «لا يمكنك أن تحب أميركا فقط عندما تفوز».

كما أدان أعضاء في الكونجرس من الحزبين تصريح الرئيس السابق.

بدوره، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب: «يجب على جميع المحافظين الحقيقيين معارضة حملته لانتخابات 2024 الرئاسية».