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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتراجع عن أهم وعودها بعد بداية حرب أوكرانيا

شولتز
شولتز

تراجعت ألمانيا عن وعدها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ على الأقل من ناتجها الاقتصادي، متراجعة بذلك عن التزامها الرئيسي الذي قطعته على نفسها بعد أيام من التدخل الروسي في أوكرانيا لتصبح قوة عسكرية أكثر جدية، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

سعت برلين أيضًا إلى التقليل من أهمية التحذيرات الداخلية بشأن التأخير في شراء طائرات مقاتلة جديدة.

خلال مؤتمر صحفي حكومي، قلل المتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت من التوقعات بشأن الإنفاق الدفاعي لألمانيا، حيث أخبر الصحفيين أن هدف 2 في المائة لن يتم تفويته ليس هذا العام فحسب، ولكن من المحتمل أيضًا في العام المقبل: "فلا يزال من غير  الواضح ما إذا كان هذا [الهدف] سيكون في عام 2023"، مضيفًا أن "توقعه الحذر" هو أن ألمانيا ستظل تسعى لتحقق الهدف خلال هذه الفترة التشريعية، التي تنتهي في عام 2025.

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تأتي تصريحات المتحدث الرسمي وسط انتقادات متزايدة بشأن حالة القدرات العسكرية لألمانيا بعد تسعة أشهر من إعلان المستشار أولاف شولتس، التغير في السياسة الدفاعية والأمنية الألمانية.

 
في الأسبوع الماضي، تعرضت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت لإنتقادات من داخل تحالفها الحكومي بعد أن تبين أنها لم تطلب إمدادات كافية من الذخيرة الاحتياطية على الرغم من النقص المعروف منذ فترة طويلة.

تتسبب التأخيرات المحتملة في شراء 35 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 للقوات الجوية الألمانية في مزيد من الانتقادات. 
في الأسبوع الماضي ، اعترفت وزارة لامبرخت في رسالة سرية إلى المشرعين ، والتي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو ، أن شراء الطائرات الشبحية عالية التقنية - التي من المفترض أن يتم تسليم أول ثماني منها في عام 2026 - قد تتعرض لعرقلة بسبب "التأخيرات وتكاليف إضافية ".

جاء في رسالة وزارة الدفاع أن الهدف من تشغيل أول طائرة من طراز F-35 بحلول عام 2026 يعد "طموحًا للغاية" ، مشيرة إلى أعمال البناء الضرورية في قاعدة جوية بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ الإجراءات البيروقراطية المطلوبة مثل تصاريح الطيران.


بالنسبة للحكومة الألمانية ، فإن التأخير في الإنفاق الدفاعي قد يتحول إلى مشكلة متزايدة بسبب صورتها ومصداقيتها في وقت تسعى فيه برلين إلى الاضطلاع بدور أكبر في ضمان الدفاع والأمن على المسرحين الأوروبي والدولي.


في الشهر الماضي ، ظهر بالفعل أن ألمانيا ستفشل على الأرجح في تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة في عام 2023 حيث ستنكمش ميزانية الدفاع العادية البالغة حوالي 50 مليار يورو بشكل طفيف بنحو 300 مليون يورو. 
 

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