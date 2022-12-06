لا كهرباء ولا ماء.. الموت يحاصر الأوكرانيين في درجة حرارة تحت الصفر

فرضت الحرب الأوكرانية نتيجة الضربات والغارات الروسية، إغلاقًا لمحطات الطاقة التي تفجرت أو تضررت بشدة، أو على نحو أقل يعطل الإمداد بالكهرباء، مع فصل الشتاء البارد، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تتحول إلى عمليات إغلاق طارئ لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء بعد الهجمات الصاروخية الروسية يوم أمس الاثنين.

وذكر إن العديد من المناطق تضررت، وحذرت السلطات المحلية من أن حوالي نصف منطقة كييف ستبقى بدون كهرباء في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون إقليميون إن مزيدا من الصواريخ أصابت بين عشية وضحاها بنية تحتية حيوية ومنازل سكنية بالقرب من مدينة زابوريجيا الجنوبية.

ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وقتل أربعة أشخاص في هجمات يوم الاثنين.

وتشهد أوكرانيا الآن تساقط الثلوج ودرجات حرارة دون الصفر في العديد من المناطق ، والملايين بدون كهرباء ومياه جارية.

وهناك مخاوف من وفاة عدد من الأشخاص بسبب انخفاض درجة الحرارة .

وفي تطور منفصل اليوم الثلاثاء ، قال حاكم منطقة كورسك الروسية إن هجومًا بطائرة مسيرة على مطار أشعل النيران في خزان لتخزين النفط.

قال رومان ستاروفويت إنه لم تقع إصابات ، لكن مدرستين محليتين أُغلقتا بسبب ذلك اليوم.



ولم يذكر من يقف وراء الهجوم في المنطقة المحاذية لأوكرانيا.

وقال الرئيس زيلينسكي في خطابه بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن 70 صاروخا روسيا أطلقت و "معظمها أسقطت".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى إنها أصابت جميع أهدافها الـ 17 خلال في "الضربة المكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة".

وذكرت إن "أكبر عدد من عمليات الإغلاق يقع في مناطق فينيتسا وكييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وأوديسا وخميلنيتسكي وتشيركاسي" ، في إشارة إلى المناطق الممتدة على طول وعرض البلاد.

لكنها تعهدت بأن السلطات "ستبذل قصارى جهدها لإعادة الاستقرار".

وقال زيلينسكي إن إمدادات الكهرباء تأثرت أيضًا في مولدوفا المجاورة ، مما يثبت أن تصرفات روسيا "تشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا ، ولكن أيضًا لمنطقتنا بأكملها".

وضربات يوم الاثنين هي ثامن هجوم صاروخي ضخم لروسيا في ثمانية أسابيع.