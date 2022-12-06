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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح أوكراني جديد يستهدف روسيا من الجو

مسيرة
مسيرة

ركزت الانفجارات التي وقعت في قاعدتين جويتين روسيتين يوم أمس الاثنين الانتباه على جهود أوكرانيا لتطوير طائرات قتالية طويلة المدى بدون طيار، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، زعمت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها. 

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تشير الصور - سواء الأقمار الصناعية أو الصور الفوتوجرافية - إلى بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية في إحدى القواعد في منطقة ريازان.

ولم تقدم وزارة الدفاع الأوكرانية أي تعليق رسمي على التفجيرات ، ولم تعترف الحكومة الأوكرانية بإضافة طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى إلى ترسانتها.

ومع ذلك ، أشارت شركة يوكروبورون بروم المصنعة للأسلحة المملوكة للدولة عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها على وشك الانتهاء من العمل على طائرة بدون طيار جديدة بعيدة المدى.

يأتي ذلك، فيما وقع هجوم بطائرة بدون طيار ، اليوم الثلاثاء ، في مطار بمنطقة كورسك الروسية المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا ، بحسب حاكم المنطقة.

وقال حاكم كورسك رومان ستاروفويت في تلجرام "نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة ، اشتعلت النيران في ناقلة نفط بالقرب من مطار كورسك. لم تقع إصابات. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".

وتأتي الضربة المزعومة بعد يوم واحد من تحميل روسيا المسؤولية على أوكرانيا لشن هجمات بطائرات مسيرة على قاعدتين جويتين روسيتين. 
 

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