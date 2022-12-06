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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة خلال تعاملات أمس الاثنين، بقيمة تتراوح بين 125 إلى 150جنيها فى الجرام الواحد، مما دفع منصات تداول الذهب لوقف تسعيره لحين هدوء الأسعار الجنونية والزيادة الغير مبررة التى يشهدها السوق.

ويرصد موقع "صدى البلد"، سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

الذهب يسجل أعلى سعر 

سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2091 جنيها  مقارنة بـ 1966جنيها مستهل التعاملات الصباحية أمس الاثنين.  

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 1917 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1830 جنيها مقارنة بـ 1720 جنيها بالتعاملات الصباحية أمس الاثنين.

عيار 12 الأقل سعر


بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1046جنيها.

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الثلاثاء نحو 14640جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو  2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا


وسجل الذهب عالميا نحو 1800دولار للآوقية .

 

اختلاف المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وأوقفت المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية منذ تعاملات أمس الاثنيين ، لعدم استقرار السوق.

وكانت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية اعلنت على موقعها الالكترونى فى وقت سابق توقف التسعير للذهب، نظرا للتفاوت فى الاسعار.

وأعلن تجار الذهب، عن وجود تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة خلال هذة الفترة ، مرجعين ذلك الى اختلاف اسعار الدولار بين السوق الرسمى والسوق السوداء.


مضاربات فى سوق الذهب

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت وعضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن المنصات الرقمية لتداول الذهب أوقفت حركة الأسعار لحين استقرار السوق، في ظل وجود تلاعب فج تحت أوهام العرض والطلب، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 1863 جنيه للجرام ، بجانب وجود تفاوت في الاسعار داخل السوق حتى مستوى 1900 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

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