حقن رضيع معصوب العين.. قرار عاجل من الصحة وتحويل صاحب الواقعة للنيابة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قرارا عاجلا بشأن الفيديو المثار الخاص بإعطاء ممرض حقنة لرضيع معصوب العين.

وقال " حسام عبدالغفار " خلال لقائه مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الثلاثاء ،إنه، تم تحويل صاحب واقعة إعطاء الحقنة لطفل بمستشفى أبو قرقاص للنيابة وتم غلق المكان".

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد توجيه مستمر من وزير الصحة والسكان بالمتابعة السابقة واللاحقة للمراكز الطبية والمستشفيات، أي قبل حدوث أي نوع من الخلل أو الخطأ والمتابعة الدورية من العلاج الحر.

إذا وقع أي خطأ يكون هناك متابعة لحظية

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن : " إذا وقع أي خطأ يكون هناك متابعة لحظية واهتمام لحظي ومتابعة لحظية لأي نوع من أنواع الأخطاء خاصة ما كان مهددا لصحة وحياة المواطن المصري".