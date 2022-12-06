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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير: مشاركة وزارة الري فى مبادرة حياة كريمة تحسن أحوال المزارعين

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مبادرة حياة كريمة تعود بالنفع على المواطنين من خلال خطة تطوير الري والمصارف على مستوى الجمهورية التي تتبناها وزارة الري منذ فترة .

 

وأضاف نور الدين ل"صدى البلد " أن بعض المناطق التى كانت الأراضى فيها  تعاني من سوء الصرف وتضعف جودتها وتتدهور وبالتالي تقل الإنتاجية فهنا المصارف تسحب الماء الزائده وتسحب الأملاح في التربة فتحسن من إنتاجية التربة وبالتالي تزيد دخل المزارعين وتحسن أحوالهم.
 

وأشار إلى أن نفس الوضع ينطبق على تبطين الترع الذى يؤدي إلى سرعة وصول المياه للمزارعين وقلة  فقد  المياه من خلال مسام التربة الطينية الواسعة التى تسرب جزء كبير من المياه، والتبطين  يؤدي إلي غلق هذه المسام وبالتالي تصل  المياه أكثر وبسرعة أكبر  بحيث إنه لا يعانى الفلاحين الموجودين في نهاية الزمام من نقص في مياه الري و اضطروا للاستعانة بالري من مياه المصارف غير الجيدة  أو بالمياه الجوفية القريبة وهذا يضر بالزراعات ويضر  الأرض .

ونوه أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تخدم قري كثيرة لم تكن تصل لها العديد من الخدمات مما يحسن من مستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي لأهالى هذه القرى.
 

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