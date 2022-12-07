إنجاز.. ناقد رياضي: فرحة غير عادية بتأهل المغرب لدور الـ 8 بالمونديال

علق الناقد الرياضي المغربي جلال بوزرارة، على تأهل منتخب المغرب لدور الـ 8 بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ 16.



وقال جلال بوزرارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" فرحة غير عادية بتاهل منتخب المغرب بالمونديال ".

وأضاف جلال بوزرارة:" المنتخب المغربي دخل التاريخ من أكبر باب والمنتخب المغربي أهدى الأمة العربية إنجاز كبير ".

وتابع جلال بوزرارة:" ما رأيناه هو إنجاز منطقي لان منتخب المغرب كان مسيطر بشكل كبير ويقدم أداء كبير في مباريات المونديال".

واكمل جلال بوزرارة:" منتخب المغرب هزم بلجيكا وتعادل مع كرواتيا وفاز على كمندا وإسبانيا، وهذا نتيجة أداء مميز من لاعبي منتخب المغرب".

