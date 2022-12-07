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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز.. ناقد رياضي: فرحة غير عادية بتأهل المغرب لدور الـ 8 بالمونديال

صدى البلد

علق الناقد الرياضي المغربي جلال بوزرارة، على تأهل  منتخب المغرب لدور الـ 8 بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ 16.

 

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وقال جلال بوزرارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"   فرحة غير عادية بتاهل منتخب المغرب بالمونديال ".

 

وأضاف جلال بوزرارة:"  المنتخب المغربي دخل التاريخ من أكبر باب والمنتخب  المغربي أهدى الأمة العربية إنجاز كبير ".

 

وتابع جلال بوزرارة:"  ما رأيناه هو إنجاز منطقي لان منتخب المغرب كان مسيطر بشكل كبير ويقدم  أداء كبير في مباريات  المونديال".

 

واكمل جلال بوزرارة:"  منتخب المغرب هزم بلجيكا وتعادل مع كرواتيا وفاز على كمندا وإسبانيا، وهذا نتيجة أداء مميز من لاعبي منتخب المغرب".
 

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