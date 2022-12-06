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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين مسرح جريمة إنهاء حياة محامي كرداسة

المحامي المجني عليه
المحامي المجني عليه

انهى خبراء الادلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية من مسرح جريمة إنهاء حياة بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة. 

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الاثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها. 

كشفت التحريات الاولية التي اجرتها الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في إنهاء حياة بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة.

واشارت التحريات باشراف اللواء عيد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث والعميد محمد امين مفتش مباحث قطاع اكتوبر ان المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحا آليا امطر به المجني عليه بالرصاص فاصاب جسده ٣ طلقات في الصدر و انحاء متفرقة وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق حياة متاثرا باصابته. 

تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماه بمنطقة ابورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على بنداري حمدي، 36 سنة، محامي.

وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متاثرا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بصمات دماء الأدلة الجنائية مقتل محامي كرداسة مقتل محامي بنداري حمدي

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