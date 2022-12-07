خلال أيام .. الضرائب تلزم الممولين بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية| تفاصيل

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية مع منتصف الشهر الجاري تطبيق المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الالكترونية علي مستوي المأموريات والمناطق الضريبية المختلفة للأفراد من المهن الحرة كالاطباء والمحامين و المحاسبين بالإضافة للشركات .

وفقا لتصريحات للدكتور محسن الجيار، مدير ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية لـ"صدي البلد"، بأن المرحلة الأخيرة من تكليف الممولين باصدار الفاتورة الالكترونية، سيتم تطبيق غرامة تصل إلي ١٠٠ الف جنيه في حال الامتناع عن إصدارها للجهات الملزمة بها .



اعتبرت مصلحة الضرائب تطبيق الفاتورة الالكترونية بأنها تحقق العدالة الضريبية وتساعد في محاصرة حالات التهرب داخل القطاع الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلي إتاحة بيانات حقيقية حول الأعمال والأنشطة في مصر.

وخلال الأيام القلائل الماضية تسببت عمليات إلزام الممولين باصدار الفاتورة الالكترونية خصوصا قطاع المهن الضريبية الحرة خصوصا المهنيين كالاطباء والمحامين و المحاسبين ومن في حكمهم، في تقديم الفاتورة الالكترونية ، إذ اعتبرت تلك الفئات عمليات اصدار الفاتورة الالكترونية ليست لها جدوي خصوصا وأن مكاتب المحاماة و عيادات الأطباء الخاصة لا يتطابق معها مفهوم المنشأة أو الشركة باعتبارها كيان ذات طبيعة خاصة بالإضافة لاستقطاع الضرائب السنوية من نشاط المهنيين ويتم.خصمه من.خلال الإقرار الضريبي الالكتروني في حالات الاستحقاق وهو ما يعني مرونة في المحاسبة الضريبية .