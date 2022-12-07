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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

درة تهنئ المنتخب المغربي: شرفتونا وأسعدتونا يا أبطال

صدى البلد

هنأ ت  الفنانه درةالمنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب اسبانيا فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما امس الثلاثاء ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.


و كتبت درة عبر حسابها بموقع انستجرام  :فخورة بالمغرب شرفتونا يا ابطال ، الف مبروك للمغرب و للشعب العربي ، اسعدتونا جميعا اليوم و بالتوفيق في المباريات القادمة .

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وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

 

المنتخب المغربي فوز المنتخب المغربي تأهل المنتخب المغربي درة قائمة منتخب إسبانيا

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