عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجاح عملية زرع رئة لمسن بريطاني أصيب بـ«كورونا» بعد معاناة 150 يومًا |شاهد

عملية زراعة رئة لمسن
عملية زراعة رئة لمسن بريطاني

نجحت أول عملية زراعة رئة مزدوجة لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا بعد تعرّضه لمضاعفات شديدة بسبب إصابته بفيروس كورونا في المملكة المتحدة. 
 

txt

حقيقة كارثة أرعبت العالم.. كوفيد فيروس من صنع الإنسان

txt

يوضح أهم طرق الوقاية .. عوض تاج الدين يحذر: فيروس كورونا مستمر

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتشف سيزار فرانكو ، مهندس صيانة في فندق خمس نجوم في وسط لندن ، إصابته بفيروس كورونا قبل عيد الميلاد العام الماضي.

وكان الرجل الذي يعيش في  ستريثام في جنوب لندن ، يتمتع بصحة جيدة قبل أن يصاب بالعدوى.
 ومع ذلك، في غضون أيام قليلة تدهورت حالته لدرجة أنه كان لا بد من وضعه على جهاز التنفس الصناعي وجهاز دعم الحياة في مستشفى سانت توماس في وسط لندن.

وبقي السيد فرانكو في وحدة العناية المركزة لمدة 5 أشهر قبل أن يتم نقله إلى مستشفى هارفيلد ، حيث تابع عملية زرع الرئة المزدوجة - وهي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

وبعد اجراء عملية زرع رئة ونجاحها للمريض، يأمل في العودة تدريجياً إلى العمل في العام المقبل ، لكنه يقضي الوقت حالياً مع عائلته - زوجته جوسيا وابنه غابرييل البالغ من العمر 13 عامًا - بالإضافة إلى التنزه يوميًا.

 

وقال السيد فرانكو ، الذي لم يتلق المصل المضاد لكورونا قبل أن يصاب بالفيروس: `` لقد كانت تجربة مخيفة للغاية ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأغادر المستشفى.

"كنت مترددًا في البداية عندما تحدث لي الأطباء عن الزرع - أردت أن يشفي جسدي من تلقاء نفسه ، لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن هذا لم يكن خيارًا بالنسبة لي - كنت على ما يرام.

وتابع، أصبح الأطباء والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي الذين كانوا بجانبي أثناء وجودي في المستشفى الداعمين الاوفياء لي ولأسرتي أثناء المحنة التي استمرت طويلا.

وأضاف، لقد عاملوني جميعًا بأكبر قدر من الاحترام والمهنية والرحمة. لقد حرصوا على دعمي جسديًا وعاطفيًا خلال الأوقات التي أعاني فيها من أدنى مستوياتها وأكثرها ضعفًا. لا أستطيع أن أشكرهم بما يكفي لرعايتهم بي.

وقال: “لقد أعطاني المتبرع هدية الحياة بقرارهم الإيثاري بأن أكون متبرعًا بالأعضاء”.

أنا الآن قادر على أن أعيش حياتي مرة أخرى وأريد أن أخرج كل شيء من الحياة الآن وقد حصلت على هذه الهدية الثمينة.

شكراً لمتبرعي ، شكراً لعائلاتهم وشكراً للفرق الطبية التي أوصلتني إلى ما أنا عليه الآن. وأخيرًا وليس آخرًا ، أنا ممتن إلى ما لا نهاية لزوجتي الحبيبة وابني لأنهم أظهروا لي دائمًا حبهم ودعمهم خلال هذا الوقت الصعب.

وفي الوقت نفسه ، قال البروفيسور جون دانينغ ، مدير زراعة القلب والرئة في مستشفى هارفيلد: `"قصة سيزار تجسد كل ما هو عظيم في NHS ، حيث يتلقى رعاية ممتازة طوال رحلته".. “لقد كان شخصًا مصابًا بمرض حاد تدهورت حالته إلى درجة أنه احتاج إلى رعاية متخصصة من طاقم وحدة العناية المركزة ودعم الحياة الميكانيكي”.

 

زراعة رئة كورونا المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

موضوعات متعلقة

غير محترمين.. أسطورة اليونايتد يهاجم لاعبي البرازيل بعد فوزهم على كوريا لهذا السبب

ماتت في شهر العسل.. عريس يفقد زوجته في حادث مأساوي بأستراليا| تفاصيل

الفتيات صرخن باسمه في المطار.. نجم عالمي يصل مصر| لهذا السبب

ترشيحاتنا

فرحة جنونية للجماهير بعد التأهل التاريخي لـ منتخب المغرب | شاهد

تعليق الدراسة وتحذيرات خلال القيادة.. تنبيهات بشأن طقس السعودية اليوم

ما حقيقة أن الذنوب تمحو ثواب الصلاة والصدقات .. مجدي عاشور يوضح

واقعة الشيخ زايد.. لماذا يحاكم الفنان مصطفى هريدي؟

نادٍ أوروبي يوجه ضربة قوية لـ الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

على طريقة إكرامي وفتحي.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.. انتبه للرابعة

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ