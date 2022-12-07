نجاح عملية زرع رئة لمسن بريطاني أصيب بـ«كورونا» بعد معاناة 150 يومًا |شاهد

نجحت أول عملية زراعة رئة مزدوجة لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا بعد تعرّضه لمضاعفات شديدة بسبب إصابته بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتشف سيزار فرانكو ، مهندس صيانة في فندق خمس نجوم في وسط لندن ، إصابته بفيروس كورونا قبل عيد الميلاد العام الماضي.

وكان الرجل الذي يعيش في ستريثام في جنوب لندن ، يتمتع بصحة جيدة قبل أن يصاب بالعدوى.

ومع ذلك، في غضون أيام قليلة تدهورت حالته لدرجة أنه كان لا بد من وضعه على جهاز التنفس الصناعي وجهاز دعم الحياة في مستشفى سانت توماس في وسط لندن.

وبقي السيد فرانكو في وحدة العناية المركزة لمدة 5 أشهر قبل أن يتم نقله إلى مستشفى هارفيلد ، حيث تابع عملية زرع الرئة المزدوجة - وهي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

وبعد اجراء عملية زرع رئة ونجاحها للمريض، يأمل في العودة تدريجياً إلى العمل في العام المقبل ، لكنه يقضي الوقت حالياً مع عائلته - زوجته جوسيا وابنه غابرييل البالغ من العمر 13 عامًا - بالإضافة إلى التنزه يوميًا.

وقال السيد فرانكو ، الذي لم يتلق المصل المضاد لكورونا قبل أن يصاب بالفيروس: `` لقد كانت تجربة مخيفة للغاية ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأغادر المستشفى.

"كنت مترددًا في البداية عندما تحدث لي الأطباء عن الزرع - أردت أن يشفي جسدي من تلقاء نفسه ، لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن هذا لم يكن خيارًا بالنسبة لي - كنت على ما يرام.

وتابع، أصبح الأطباء والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي الذين كانوا بجانبي أثناء وجودي في المستشفى الداعمين الاوفياء لي ولأسرتي أثناء المحنة التي استمرت طويلا.

وأضاف، لقد عاملوني جميعًا بأكبر قدر من الاحترام والمهنية والرحمة. لقد حرصوا على دعمي جسديًا وعاطفيًا خلال الأوقات التي أعاني فيها من أدنى مستوياتها وأكثرها ضعفًا. لا أستطيع أن أشكرهم بما يكفي لرعايتهم بي.

وقال: “لقد أعطاني المتبرع هدية الحياة بقرارهم الإيثاري بأن أكون متبرعًا بالأعضاء”.

أنا الآن قادر على أن أعيش حياتي مرة أخرى وأريد أن أخرج كل شيء من الحياة الآن وقد حصلت على هذه الهدية الثمينة.

شكراً لمتبرعي ، شكراً لعائلاتهم وشكراً للفرق الطبية التي أوصلتني إلى ما أنا عليه الآن. وأخيرًا وليس آخرًا ، أنا ممتن إلى ما لا نهاية لزوجتي الحبيبة وابني لأنهم أظهروا لي دائمًا حبهم ودعمهم خلال هذا الوقت الصعب.

وفي الوقت نفسه ، قال البروفيسور جون دانينغ ، مدير زراعة القلب والرئة في مستشفى هارفيلد: `"قصة سيزار تجسد كل ما هو عظيم في NHS ، حيث يتلقى رعاية ممتازة طوال رحلته".. “لقد كان شخصًا مصابًا بمرض حاد تدهورت حالته إلى درجة أنه احتاج إلى رعاية متخصصة من طاقم وحدة العناية المركزة ودعم الحياة الميكانيكي”.