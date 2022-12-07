صحف الإمارات اليوم.. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية.. الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي.. واعتقال رجل ألقى بيضة على الملك تشارلز

الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأمريكي

أمريكا وروسيا تتبادلان الاتهامات بعدم الاهتمام بمحادثات أوكرانيا

زيلينسكي يتفقد قوات أوكرانيا قرب الجبهة الشرقية

اعتقال رجل ألقى بيضة على الملك تشارلز الثالث

الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

أمريكا لا تشجّع أوكرانيا على مهاجمة روسيا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

وذكرت صحيفة الاتحاد، أن الإمارات أكدت على الحاجة إلى وقف التصعيد والحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وتشجيع الحوار وتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال العدائية من أجل إنهاء القتال، مع ضمان حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة وحصولهم على التعليم بأمان.

عربيًا، نقلت صحيفة "إرم نيوز"، أنه من المتوقع أن تحتل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول الخليج مكانة بارزة في زيارة الرئيس شي جين بينج للمملكة العربية السعودية، التي تبدأ اليوم الأربعاء، إذ تتطلع المنطقة نحو الشرق بشكل متزايد لدفع التحول الاقتصادي في الداخل لعصر ما بعد النفط.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل وهجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية، شمال مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأوضح مصدر ميداني أن مجاميع من عناصر ميليشيات الحوثي، حاولت التسلل صباح أمس، إلى مواقع في جبهة “الزنوج”، شمالي المدينة، لافتاً إلى أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة واستهدفت عناصر الميليشيات.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفقد القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، أمس الثلاثاء، وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي، مخاطباً الجنود في وقت لاحق في القصر الرئاسي بكييف، إنه أمضى اليوم مع القوات في دونباس، "مسرح أعنف المعارك، وفي منطقة خاركيف، حيث استعاد الأوكرانيون مساحات من الأراضي المحتلة من القوات الروسية التي غزت أوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر".

كما سلطت الضوء على فوز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الثلاثاء بعدما تمكّن السيناتور الديموقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا.

وفاز السيناتور المنتهية ولايته على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بعدم الاهتمام بمحادثات السلام الأوكرانية مع تصاعد الدعوات في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والالتزام بالدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقالت ليزا كارتي، نائبة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن إن "تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا دليل على أنه غير مهتم حقا بالتفاوض أو الدبلوماسية الهادفة".

كما نقلت أن الشرطة البريطانية اعتقلت رجلا، أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خلال زيارة لبلدته.

ومن صحيفة "الخليج"، أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لا تشجّع أوكرانيا على تنفيذ ضربات داخل روسيا، بعد تعرّض قواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفّذتها، في وقت أكدت بولندا، أن ألمانيا ترفض تزويد كييف بصواريخ «باتريوت».