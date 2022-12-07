بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

تصدر عرض أزياء ديور للأزياء الرجالية لخريف 2023 أهم عناوين الأخبار في الصحف العالمية، بعد إقامته أمام أهرامات الجيزة، التي زينت واستعدت لذلك الحدث بشكل جعلها حديث العديد من الدول واهتمام الكثير من محبي الموضة.

أقامت دار الأزياء الفرنسية ديور يوم السبت 3 ديسمبر عرضها الأول في أهرامات الجيزة القديمة ، حيث قدمت مجموعتها الرجالية لخريف2023 في ظل مقابر عمرها آلاف السنين.

كانت مجموعة ديور، التي تحمل عنوان "Celestial" ،تمثل موقف متناقض من خلال تقديم العرض أمام أهرامات مصر التي تعود إلى آلاف السنين، لكن مع تصاميم معاصرة للازياء الرجالية.

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زينت اهرامات الجيزة باضاءات مهيبة بالضوء الأبيض الخاص بالعرض في احتفالية كبيرة وعرض العارضين المجموعة التي تحمل عنوان “Celestial”.





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كان عرض يوم السبت هو الثاني الذي تقدمه دار أزياء أوروبية تستخدم مواقع التراث المصري القديم كخلفية لها هذا العام.





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في أكتوبر ، عرض المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي أحدث مجموعاته للأزياء في معبد حتشبسوت في الأقصر.





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استضافت أهرامات الجيزة في مصر ، في السنوات الأخيرة أحداثًا أكبر من أي وقت مضى ، بما في ذلك حفلات البوب ومعارض الفن المعاصر ، حيث تسعى الدولة إلى إبراز صورة متجددة لجذب السياحة والأعمال الجديدة.





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قالت المسئولة الإعلامية إيمي موافي إن أحداثًا مثل معرض ديور "تضع مصر على الخريطة كمركز جديد للإبداع والتصميم" حيث يمكن للمبدعين الاعتماد على "سبعة آلاف عام من الإلهام".