عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

صدى البلد

تصدر عرض أزياء ديور للأزياء الرجالية لخريف 2023 أهم عناوين الأخبار في الصحف العالمية، بعد إقامته أمام أهرامات الجيزة، التي زينت واستعدت لذلك الحدث بشكل جعلها حديث العديد من الدول واهتمام الكثير من محبي الموضة.

أقامت دار الأزياء الفرنسية ديور يوم السبت 3 ديسمبر عرضها الأول في أهرامات الجيزة القديمة ، حيث قدمت مجموعتها الرجالية لخريف2023 في ظل مقابر عمرها آلاف السنين.

كانت مجموعة ديور، التي تحمل عنوان "Celestial" ،تمثل موقف متناقض من خلال تقديم العرض أمام أهرامات مصر التي تعود إلى آلاف السنين، لكن مع تصاميم معاصرة للازياء الرجالية.

 

Photo: Reuters

زينت اهرامات الجيزة باضاءات مهيبة بالضوء الأبيض الخاص بالعرض في احتفالية كبيرة وعرض العارضين المجموعة التي تحمل عنوان “Celestial”.


 

Photo: AFP

كان عرض يوم السبت هو الثاني الذي تقدمه دار أزياء أوروبية تستخدم مواقع التراث المصري القديم كخلفية لها هذا العام.


 

txt

مينا مسعود عن عرض أزياء ديور في مصر: سعيد بالحدث وهيتكرر كتير

txt

إطلالة لافته من ديور.. لارا إسكندر تتألق أمام الأهرامات

Photo: AFP

في أكتوبر ، عرض المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي أحدث مجموعاته للأزياء  في معبد حتشبسوت في الأقصر.


 

Photo: AFP

استضافت أهرامات الجيزة في مصر ، في السنوات الأخيرة أحداثًا أكبر من أي وقت مضى ، بما في ذلك حفلات البوب ومعارض الفن المعاصر ، حيث تسعى الدولة إلى إبراز صورة متجددة لجذب السياحة والأعمال الجديدة.


 

Photo: AFP

قالت  المسئولة الإعلامية إيمي موافي إن أحداثًا مثل معرض ديور "تضع مصر على الخريطة كمركز جديد للإبداع والتصميم" حيث يمكن للمبدعين الاعتماد على "سبعة آلاف عام من الإلهام".

ديور أهرامات الجيزة عرض أزياء حتشبسوت التراث المصري أهرامات مصر معبد حتشبسوت عرض أزياء ديور عرض ديور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على 3 مشروعات قوانين لتحسين النتائج الصحية

التعليم تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس

برلماني: الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن خلال أيام

تحذير عاجل من هيئة الدواء: المضاد الحيوي ليس خافضا للحرارة​

قانون: تقسيط مبالغ النفقة والمتعة يكون وديا بين الطرفين

سعر مرسيدس A 200 موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

الشتاء لسه مجاش.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ