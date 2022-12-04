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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافته من ديور.. لارا إسكندر تتألق أمام الأهرامات

لارا اسكندر
لارا اسكندر

نشرت الفنانة لارا اسكندر، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة من دار أزياء ديور.

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وتألقت لارا اسكندر، مرتديه بنطال أنيق باللون البيج ونسقت معه قميص باللون الابيض مع فيست بسيط من نفس نقوشات البنطال مع حذاء وحقيبة من ديور.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لارا اسكندر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت لارا اسكندر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور لارا اسكندر رفقة مجموعة من المشاهير 

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