عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن سوهاج يضبط مُعلما استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من مُعلم بمدرسة ابتدائي؛ لاستيلائه من 9 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "عبد الحميد م م ج- 59 سنة- مشرف نشاط بمدرسة ابتدائي دائرة مركز طما، و8 آخرين محددين، ويقيمون دائرة المحافظة".

ضبط 2 طن و600 كيلو فول مجهول المصدر في سوهاج

انتشار الكلاب المسعورة يفزع أهالي قرية العوكلية في سوهاج

يفيد بتضررهم من المدعو (سيف النصر ا ع م- 46 سنة- مدرس بمدرسة ابتدائي- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المواد الغذائية معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

صحة سوهاج تعلن تشغيل جهاز شد الفقرات الإلكتروني بمركز التأهيل بسفلاق

ترشيحاتنا

اصطدام قطارين في إسبانيا.. وسقوط عشرات الإصابات

مقتل 16 شخصا في تصادم شاحنتين بجمهورية دونيستك

قائد السيارة شال التهمة لوحده.. اعترافات طلاب الحشيش أمام النيابة بسوهاج

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

100 قلم حبر في مقبرة توت عنخ آمون تروي سيرته.. ما القصة؟

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ