أمن سوهاج يضبط مُعلما استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين

تمكن ضباط مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من مُعلم بمدرسة ابتدائي؛ لاستيلائه من 9 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "عبد الحميد م م ج- 59 سنة- مشرف نشاط بمدرسة ابتدائي دائرة مركز طما، و8 آخرين محددين، ويقيمون دائرة المحافظة".

يفيد بتضررهم من المدعو (سيف النصر ا ع م- 46 سنة- مدرس بمدرسة ابتدائي- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.