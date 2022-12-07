القوى العاملة: لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ تعيين نسبة الـ 5% للمعاقين

قررت وزارة القوي العاملة تشكيل لجنة مركزية لمتابعة قيام جميع مديريات القوى العاملة في المحافظات بتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق جميع التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.

وشدد الوزارة على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وأرسلت الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات بالوزارة خطاباً إلى جميع مديري المديريات بتكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ، على أن تُرِسل المديرية إلى اللجنة المركزية بيانا شهريا حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان :إسم المنشأة ،وعدد العاملين ،وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم ،وتاريخ التفتيش على المنشأة ،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة (1 أو 2)، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة ،أو شهادة تأهيل.