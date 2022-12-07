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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. فرحة المصريين والمغاربة فى شوارع برشلونة بعد إنجاز أسود الأطلسى.. صورة

فرحة الجماهير
فرحة الجماهير

فرحة غامرة سيطرت على أجواء المصريين والمغربين فى شوارع برشلونة باسبانيا بعد الفوز التاريخى الذى حققه منتخب المغرب على إسبانيا مساء أمس بركلات الترجيح فى بطولة كأس العالم .

وحقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح ليتأهل لأول مرة فى تاريخه وكأول منتخب عربى إلى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر .

وحرص المصريون على الاحتفال مع الجماهير المغربية فى شوارع مدينة برشلونة تقديرا لهذا الفوز الكبير .

ويواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي يوم السبت القادم الموافق 10 ديسمبر من الشهر الجاري ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم.

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق أن منتخب مصر يمكنه تحقيق ما فعله منتخب المغرب بعد تأهل أسود الأطلس لربع نهائي كأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك عمل ومجهود كبير حدث في المغرب من أجل التحضير للمونديال ويجنون ثمار هذا العمل"

وأضاف: "منتخب مصر يستطيع تحقيق ما حققه المنتخب المغربي بشرط فرض مصلحة المنتخب في المقام الأول"

وواصل: "مصر تمتلك كل الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة"

وختم حديثه قائلا:" أتمنى ما حدث في المغرب يكون عاملا تحفيزيا للمسؤولين عن الكرة المصرية"

المغرب برشلونة اسبانيا كأس العالم ميدو منتخب مصر

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