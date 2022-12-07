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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ملتقى تشبيك للتعريف بالحاضنات التكنولوجية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مكتب الحاضنات التكنولوجية ملتقى بعنوان: تشبيك ، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي أستاذ مساعد بكلية العلوم و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية و الباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster .و الدكتور مها الحلبي أستاذ بكلية الفنون التطبيقية و الباحث الرئيسي لحاضنة الاثاث المصري.

وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بعين حلوان ، في تمام الساعة ١٠ صباح يوم الاثنين الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٢.

و يهدف الملتقي إلى التعريف بالحاضنات التكنولوجية وفرص تكوين الشركات الناشئة بجامعة حلوان، والتوعية بفكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، التعريف بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان، تشبيك العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات لتكوين فرق مختلفة لإقامة شركات ناشئة مستقبلية، بجانب دعوة الخريجين من مختلف الكليات للمشاركة في الحدث، فتح باب فرص العمل الخاص، خلق نظام بيني تفاعلي لريادة الأعمال، نقل خبرات أصحاب الشركات الناشئة إلى الطلاب.

 

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