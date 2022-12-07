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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمن فعاليات فوود أفريكا.. جلسة نقاشية عن التطورات فى صادرات التمر العربى

صدى البلد

شهد اليوم الختامي لمعرض فوود افريكا في دورته السابعة تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان " التطورات فى صادرات التمر بالعالم العربي" وذلك ضمن فعاليات معرض تمور افريكا .

وشارك فى الجلسة التى ادارها الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي ، لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة التجارة والصناعة ، كل من المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمهندس تميم الضوي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور عبد الجواد على، نائب رئيس لجنة التمور بجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية والمهندس سيد صقر ، استشارى التصدير ، شركة جود للصناعات الغذائية الي جانب حضور لفيف من الخبراء و المختصصين. 

 وأكد المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أهمية اعادة النظر في منظومة تصنيع التمور لتعزيز نفاذها للاسواق الخارجية من خلال التركيز على الميزات التنافسية التي يتمتع بها التمر المصرى

وأوضح أن مصر تعد أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا ولابد من دراسة السوق والخريطة المناخية لاصناف التمور واجراء دراسات تسويقة وافية، وتشجيع زراعة الأصناف المتميزة من التمور وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور الي جانب التطلع الي تصدير أصناف أخرى من التمور عالية القيمة مثل المجدول والبرحي وغيرها فضلا عن إنتاج صناعات مشتقة من التمور مثل سكر التمور بهدف زيادة القيمة المضافة للتمور. 

وأشار الدكتور عبد الجواد على، نائب رئيس لجنة التمور بجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية " هيا " الي اهمية تقليل الفاقد في الانتاج والذى يصل الي ٤٠ ٪ مع التركيز علي سلاسل القيمة المضافة من خلال التصنيع واستخدام اصناف عالية الجودة. 

واوضح ان انتاج تمور ذات جودة عالية وأصناف فاخرة فى المزارع الجديدة سيسهم فى الارتقاء بتلك الصناعة خاصة أن هناك دعم كبير من الدولة ومن خلال إحلال الزراعات القديمة وتطوير منظومة الحصاد لتقليل التالف والاهتمام بمنظومة النقل والتداول ودعم البحوث التطبيقية فى مجال تصنيع التمور ومنتجاتها وتدوير وتصنيع مخلفاته، و تدريب وتأهيل الشباب ، خاصة من مناطق إنتاج التمور للعمل فى وحدات تجهيز وتبريد وتصنيع وتسويق التمور، والاهتمام بمعاملات الحصاد وما بعدها وتصنيع وتصدير المنتجات الطازجة الرطبة و تطوير منظومة حفط المنتج لزيادة الصلاحية بتطوير تكنولوجيا التعبئة والتغليف . 

 وأكد المهندس سيد صقر ، استشارى التصدير ، بشركة جود للصناعات الغذائية ان استراتيجية تصدير التمور بدات في 1991 حيث ساعدت على دخول مصر في تصدير التمور ، حيث ساهم المناخ وطبيعة مصر في زراعة انواع فاخرة من التمور .

وأضاف أنه من ضمن عمليات التطوير إنشاء خريطة للتمور المصرية تتضمن معلومات فنية وإنتاجية والعمل على فتح أسواق جديدة للتمور المصرية خاصة فى الدول المستوردة ويوجد دول كثيرة واعدة لفتح اسواق بها.

الصناعة صادرات القيمة المضافة فتح اسواق الصناعات الغذائية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وزارة التجارة المجلس التصديرى

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