المركز الدولي للهندسة الوراثية يشيد بالبرنامج التدريبي عن التحرير الجيني بصيدلة حلوان

تلقت جامعة حلوان، تقريرا من المركز الدولي للهندسة الوراثية بمدينة تريستا الإيطالية والتابع لليونسكو عن البرنامج التدريبي الدولي الذي نظمته مؤخرا كلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع المركز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن التحرير الجيني باستخدام تقنية كريسبر كاس-9 والحائزة علي جائزة نوبل في الكيمياء عن عام 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

حيث أشار التقرير ، الذي أعدته لجنة المراجعة بالمركز الدولي للهندسة الوراثية إلي النجاح الكبير الذي حققه البرنامج التدريبي الذي قامت بإعداده وتنظيمه كلية الصيدلة جامعة حلوان.

وأشاد التقرير بالمسئولين عن الحدث وحسن تواصلهم وتعاونهم مع المركز الدولي للهندسة الوراثية.

وأوصى التقرير ، في نهايته بتكرار هذا التعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان في تنظيم هذا البرنامج التدريبي مع مد الفترة الزمنية لإتاحة الفرصة للمشاركين في الحصول علي قدر أكبر من التدريب داخل معامل مركز التميز العلمي علي هذه التقنية الحديثة.

واعتمد التقرير، علي نتائج استطلاع الرأي من المشاركين ومستندات البرنامج التدريبي التي اطلعت عليها اللجنة وكذلك رأي ممثل المركز الدولي للهندسة الوراثية والذي قام بحضور البرنامج كمحاضر ومراقب لفعاليات البرنامج التدريبي الدولي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي امتد لمدة ثلاثة أيام داخل معامل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء في كلية الصيدلة جامعة حلوان، واستضاف التدريب شباب الباحثين من أكثر من اثني عشرة دول، قدم فيها خبراء في هذا المجال من مصر وإيطاليا وانجلترا عدد من المحاضرات النظرية وتدريب عملي لتدريب الباحثين علي هذه التقنية الجديدة والتي يتزايد استخدامها في العديد من المجالات.

حيث أبدي الدكتور السيد قنديل سعادته بهذا التقرير ، والذي يحمل في طياته توثيق قدرة جامعة حلوان في تنظيم أحداث دولية كبيرة علي مستوي لا يقل أبدا عند تنظيم مثيلاتها في كبري الجامعات الدولية ، موضحا أن جامعة حلوان تدعم وبكل قوة استضافة جامعة حلوان لمثل هذه الفعاليات الدولية والتي من شأنها تعزيز التواجد الدولي وتوسعة شبكة شركاء الجامعة الدوليين.

وأشار الدكتور سامح سرور ، إلى حرص كلية الصيدلة علي توفير احتكاك دولي في التقنيات البازغة لشباب الباحثين في الكلية والجامعة وجميع المؤسسات البحثية المصرية حيث يمثل هذا التدريب فرصة فريدة لشباب الباحثين للتدريب علي يد خبراء دوليين وكذلك تكوين شبكة علمية مع أقرانهم من الحضور ، قام بتنسيق هذا التدريب الدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.