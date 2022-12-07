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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي.. فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول خبر انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر في الدوري السعودي لعام ٢٠٢٣.

وقال أحمد حسين إن لاعبا كبيرا مثل رونالدو لا يليق به الانتقال من الدوري الأوروبي لدوري عربي مع احترامه الشديد للسعودية، ولكنه ترك مانشستر يونايتد ليلتحق بناد أقوى حفاظًا على مستواه.

وأضاف سعيد محسن أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، وأنه إضافة كبيرة لنادي النصر في الدوري السعودي، وفخر للعرب أن لاعبا كبيرا برتغاليا يشارك بدوري عربي.

وأكد سعد سمير أن كريستيانو رونالدو لاعب كبير وإضافة لأي ناد ينتقل إليه، وأن وجوده مع الدوري العربي فخر للعرب جميعًا وحافز كبير لباقي لاعبي نادي النصر.

ولفت وائل محمود إلى أن لاعبا كبيرا مثل كريستيانو رونالدو يجب الحفاظ على مستواه بوجوده في الدوري الأوروبي، وأن لا ينهي مسيرته الكروية في ناد مثل النصر، وأن مميزات انتقاله ما هي إلا مادية فقط.

وأضاف فادي مجدي أن خبر انتقال لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو للدوري السعودي شيء مشرف، وأنه إضافة كبيرة لناد عظيم مثل النصر.

وقال تامر خيري إن رونالدو لاعب كبير، وإنه محافظ على مستواه ولياقته البدنية، وأنه إضافة قوية للدوري السعودي وإضافة كبيرة له، وأن السعودية كان أداؤها قويا في كأس العالم.

وعلق رضا محمد أن انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي سوف يدمر تاريخه ويقلل من مستواه، وأن اعتزاله سيكون أفضل له.

وأضاف محمد سعيد أن انتقال رونالدو لنادي النصر إضافة قوية للدوري السعودي، وأن مستواه في الفترة الأخيرة قل، ولكنه إفادة كبيرة للكرة العربية وليست السعودية فقط.

واختتم مصطفى ماهر أن لاعبا كبيرا بلياقة بدنية عالية مثل رونالدو لا يستحق أن يقلل من شأنه بانتقاله لدوري عربي مثل السعودية، وأن الإضافة الوحيدة له ستكون مادية فقط.
 

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