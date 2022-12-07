ضمن برنامج أستاذ زائر.. ناقد مغربي يختتم زيارته لكلية آداب عين شمس..صور

اختتمت كلية الآداب جامعة عين شمس زيارة الكاتب والناقد المغربي ا.د محمد مشبال والتى استغرقت ٣ ايام ضمن برنامج "أستاذ زائر " الذى يهدف إلى التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة عين شمس وجامعات الوطن العربي .

وجاءت الزيارة تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف ا.د شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق أ.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية وإعداد د. هدى عطية المدرس بالقسم.

وتنوع برنامج الزيارة بين محاضرات علمية ومناقشات وفقرات طلابية تضمنت تلاوة القرءان الكريم و الإنشاد الديني ،المدح ، وإلقاء الشعر والقصائد النثرية.



وقدمت حنان كامل شهادات التقدير لأعضاء اللجنة المنظمة وعلى رأسهم ا.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية، د. هدى عطية المدرس بالقسم والطلاب .



وقد أشاد الضيف بحسن الاستقبال والضيافة من جانب الجامعة وإدارة الكلية ممثلة في قسم اللغة العربية ، وأشاد أيضا بالمستوى الثقافي والأكاديمي المتميز لجميع منتسبي القسم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والذى اتضح من خلال برنامج وفقرات الزيارة ، داعيا إلى زيارة موازية إلى كلية الآداب بجامعة الملك السعدي بتطوان .



كما قامت حنان كامل؛ بتكريم الضيف في اليوم الأول للزيارة وتسلميه الدرع التذكاري لكلية الآداب؛ ترحيبا به وتثمينا لزيارته العلمية المفيدة.



من الجدير بالذكر أن "مشبال "يترأس فرقة البلاغة وتحليل الخطاب في كلية الآداب بجامعة الملك السعدي في تطوان المغربية، وقد حصل مؤخرا على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب في دورتها الثالثة والأربعين عام ٢٠٢١، وقد سبق له الحصول على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية عام ٢٠١٨ عن كتاب (في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب)، كما حصل على جائزة "كتارا" للرواية العربية في فئة الدراسات النقدية عام ٢٠١٨ عن دراسته (الرواية والبلاغة نحو مقاربة بلاغية موسعة للرواية العربية).

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